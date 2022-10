Ford peab lepingu rikkumise eest maksma 105 miljonit eurot

Otsus sündis Detroidis peetud 15-päevase kohtuprotsessi tulemusena, kus arutleti, kas Ford on kopsakatest litsentsitasudest pääsemiseks omavoliliselt endise partneri tarkvara kopeerinud.

Versata sõnul sai aga Fordil ühel hetkel litsentsitasudest küllalt ning nad otsustasid lihtsalt Versata tehnoloogiat kopeerida ja maksmise lõpetada.Kohtuprotsessi käigus sai kinnitust, et 2014. aastal lükkas Ford tagasi Versata viimase pakkumise kasutada nende tarkvara legaalselt 17 miljoni USA dollari eest aastas.

Ford teatas, et pole kohtu otsusega rahul, ja lubas selle edasi kaevata. Nende sõnul ei toeta faktid ja seadused tehtud otsust. Versata esindaja teatas loomulikult, et neile sobib otsus väga, hoolimata sellest, et küsitud kahjudest mõisteti neile välja 85%.