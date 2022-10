Mupo asus tegudele: selgub, et kümned autod on Ülemistel aastaid valesti parkinud ja ära teeninud trahvi

Tegemist on asfalteeritud alaga Ülemiste tee nimelisel tänaval, raudtee-äärsel asfalteeritud alal Viking Motorsi aiataguse ja T1 kaubanduskeskuse vahel. Oma väljanägemiselt meenutab see pigem parkimisala, kuhu pole ka maha joonitud ühtegi sõiduteele viitavat teetähist. Parkimist keelavaid või parkimisaega piiravaid märke seal pole, tasulise parkimise ala pole seal samuti mitte, kellegi liikumist need teepervele jäetud autod ei takista ja nii pargivadki autojuhid oma masinaid seal juba aastaid ja aastaid.