KUULA SAADET | City Motorsi auto poodcast #11: kas elektriauto on saatanast? Spetsiaalne elektriautopood nõustab nii pereemasid kui ka suurettevõtte juhte

Pärast saatejuhi sissejuhatust tõdes saatekülaline esmalt, et ideid genereerub tal tõesti rohkem, kui ta teostada jõuab, ja kui inimesed tema tegemisi jälgivad, kipub neil tihti juhe kokku jooksma. „Kes sotsiaalmeediat jälgivad, siis sinna panen ma umbes poole üles,“ ütles Ausmees.

Jüri-Bruno Asari tõdes, et suviseid tegemisi on palju ja uues saates võtame fookusse põnevad projektid, mida nad elektriautode vallas on korda saatnud. Meeldetuletuseks ja ametlikuks teavituseks mainis saatejuht sedagi, et City Motorsil on eraldi elektriautode müügile keskendunud www.elektriautopood.ee .

Elektriautopood näeb kõvasti vaeva, et inimestele kohapeal head valikut pakkuda ning elektriautode ja kõige nendega seostuva, näiteks laadimise kohta teadlikkust suurendada. „See ei ole ainult nii, et tuled ja tellid n-ö päevaprae, meil on ikka eelroad ja desserdid ka,“ ütles saatejuht kujundlikult. „City Motorsi auto poodcastis“ räägiti väga põhjalikult erinevatest elektriautode mudelitest ja sõidukogemusest.

Kas praeguste kõrgete elektrihindadega levivad kuuldused, et elektriautod on justkui saatanast ja tuleks ikkagi jääda sisepõlemismootoriga autode juurde? Milline on elektriautode sortiment? Eestlastele on elektriauto etaloniks kujunenud Nissan Leaf, aga milliseid väärt sõidukeid veel leidub? Kas elektriauto tarbimiskulud on mõnel juhul võimalik täiesti nulli viia?

Kuula saatesarja „City Motorsi auto poodcast“ uut osa Delfi Tasku keskkonnast: