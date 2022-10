FOTOD | Rõngad, käevõrud ja kaelakee: Norrast leiti huvitav viikingiaegne aare

Leid saadi puhtjuhuslikult. Hobidetektorist Pavel Bednarski avastas aarde eelmise aasta detsembris. Kõigepealt leidis ta kaks väikest hõberõngast ja siis hakkas järjest uusi tükke tekkima. Lõpuks tõi Bednarski maast välja 46 eset. Ühelt tükilt savi maha pestes mõistis ta, et on avastanud midagi arheoloogiliselt tähtsat ja andis sellest kohalikele võimudele teada.

Ajaloolaste sõnul on see aare ebatavaline selle poolest, et sisaldab mitut sama objekti fragmenti. See on tingitud tolleaegsest majandusest. Hõbeesemed koguti kokku ja lõigati või purustati, et kasutada neid hõbeda jaoks kaaluraskustena.