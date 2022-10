Tore teada: millised superautod laenavad odavamast jupikuhjast?

See pole mingi saladus, et konsolideerimine toob suurt kokkuhoidu ning mastaabitootjate puhul on see eriti selge – miks disainida iga väike jubin ise, kui miljonitesse ulatuv kokkuhoid on saavutatav juba olemasolevaid pudinaid kasutades? Nupud, lülitid, lingid, pooljuhid, väiksed elektriajamid – siin pole mingit üllatust.

Kuid ka eksklusiivsemate autode tootjad saavutavad arvestatava kokkuhoiu, kui terve suurema „ehitusploki“ mõnelt teiselt tootjalt litsentseerivad. Siin on mõned laenamised, mis eriti hästi silma paistavad – jättes välja kontsernisisesed ning mootorite jagamised.

McLaren F1 ja Volkswagen Corrado – küljepeeglid

On üpris imelik, et niivõrd kompromissitult loodud auto nagu McLaren F1 midagi üldse laenata võis. Iga viimane kui detail sai optimeeritud – kuulus näide on kasvõi pedaalide disain, millega Gordon Murray eriti rahule jäi. Toona julges ta väita, et enam paremat kerguse ja tugevuse kombinatsiooni pole võimalik saavutada. Nüüdseks on materjalide areng loomulikult võimaldanud veelgi paremat disaini, mis läks kasutusse Murray uuel superautol T.50, kuid ma kaldun teemast kõrvale.

Ning auto, mille looja rakendas igal pool disainipõhimõtet – kui mõni insener tahaks kusagil kasutada suuremat kui M6 polti, siis arvutagu läbi ja tõestagu, et seda on vaja – laenas ometi Volkswagen Corrado küljepeegleid. Mis järeldusi siit teha? Variante on kaks – kas arenduseelarve siiski pitsitas, või tuleb uskuda kuulujutte, et Corrado küljepeeglid olid omal ajal aerodünaamiliselt efektiivsemate seas?

McLaren F1 teemal tasub mainida ka kuulsaid ümmargusi tagatulesid, mis hangiti tootjalt, kes varustas paljusid teisigi. Seega võid andeks saada, kui satud pimedas segadusse – kas Sinust möödus just McLaren F1, või oli see Bova Futura liinibuss?

… veel väike valik küljepeegleid