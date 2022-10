FOTO | Ettevaatust! See Leedu loodusfotograafi tehtud ülesvõte võib röövida teie öise une

Suures plaanis on näha Camponotuse ehk nn puusepp-sipelga lõuad ja tundlad. Antud pildil olevad helendavad punased silmad on tegelikult sipelga tundlate alused ja kollased hambad on väga väikesed karvakesed, mida sipelgad kasutavad ümbritseva keskkonna tajumiseks.