Proovisõit | Unistuste garaaži kandidaat – Jeep Wrangler 4xe

Sellistes filmides sattus peategelane sageli olukorda, kus teel kauni tüdruku südamesse astus talle vastu mõni rumal, kuid kõigi tüdrukute seas uskumatult populaarne jalgpallur. See mees kandis lõhkiseid teksaseid, tavaliselt olid tal värvitud juuksed ja ta käitus üldiselt nii, nagu oleks tal aju asemel testosteroon. Loomulikult sõitis selline tegelane erkpunase Jeep Wrangleriga.

Kuid on juhtunud ka vastupidist. Ehk mäletate stseeni filmi „Interstate 60“ lõpus, kus mustas Jeep Wrangleris tüübid kallasid peategelase BMW kabrioleti valge värviga üle, hüüdes „Beamer sucks, Jeep the best!“

Üldiselt seostus minu jaoks Jeepi kuvand tugevalt selliste juhtide ja mässulise elustiiliga. See oli nooruse sümbol, toretsev maastikusõiduk, mis nägi rannas suurepärane välja, kui selle omanik surfilauaga sõitis. Kuid „Interstate 60“ ilmumisest on möödunud rohkem kui 20 aastat ja nüüd ei vaata teismelised tõenäoliselt „Kuuma pirukat“, kuna see pole piisavalt „kaasav“ ja huumor on selline, et filmi tsiteerides sõidaks tühistamiskultuur sinust silmagi pilgutamata raske buldooseriga üle.

„Sex Educationi“ põlvkond vajab uut Jeep Wranglerit, mis vastaks kõikidele kaasaegsetele nõuetele, kaotamata oma karismat. Jah, võiks öelda, et meil on juba keskkonnasõbralikud Renegade ja Compass ning nüüd on meil tulemas uus Grand Cherokee, mille süsinikujalajälg on postmargi suurune – seega ärge puudutage Wranglerit! Aga Wrangler on Jeepi jaoks sama, mis Fiati jaoks 500, Volkswageni jaoks Golf, Mini jaoks Cooper. See on kaubamärgi lipulaev, mis on tihedalt seotud selle ajalooga ja on osa selle geneetilisest koodist. Mudel, ilma milleta võib ülejäänud mudelivaliku olemasolu fännide jaoks mõttetu olla. Mudel, milles võlub armastus detailide vastu.