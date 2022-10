Valitsus keerab kokku uut 60-miljonilist kobarkäkki – maailmarekordilise hooga põletatakse raha objektile, mida mitte kellelegi vaja ei ole

20–25 miljonit eurot – see on summa, mida riiklik elektri- ja gaasihaldur Elering kulutab valitsuse korraldusel jätkuvalt edasi, et vedada novembri lõpuks ühendustoru Balticconnectorist haalamiskai ühenduspunktini. Elering kinnitab Fortele, et kinni maksab selle summa Eesti gaasitarbija, kuigi liitumistaotlus on saadud üksnes Soome gaasiettevõttelt FSRU OÜ.