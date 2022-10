Iisraeli väljaanne Debka teatas , et Ukraina väed kasutavad Iisraeli-päritolu droonitõrjesüsteemi Smart Shooter. See suudab tõhusalt hävitada Venemaa poolt välja lastud Iraani kamikaze-droone.

Iisraeli ajakirjanike andmetel on Ukraina relvajõud süsteemi paigaldanud kergetele lennukitele ja droonidele, et tõrjuda Venemaa uusi õhurünnakuid. Smart Shooter on tulejuhtimissüsteem, põhimõtteliselt „nutikas“ sihik, mis tuvastab radari abil sihtmärgid ja määrab seejärel väga täpselt drooni tüübi ja trajektoori, et see kergete tulirelvade tulega hävitada. Smart Shooter töötab tehisintellekti abil põhimõttel „üks lask – üks tabamus“.