Elon Musk demonstreeris Mechazillat - hiiglaslikku torni, mis hakkab rakette kinni püüdma

Hiiglaslik, 140 meetri kõrgune torn suudab tulevikus ka orbiidilt naasnud raketiastmeid kinni püüda, kirjutab Space.com. Lähenedes aeglustab rakett liikumist sedavõrd, et jääb torni küljes oleva hiiglasliku noole külge pidama. Praegu maanduvad raketid vertikaalselt ujuvplatvormidele.

Veel 2022. aasta alguses oli plaanis, et kosmoselaev Starship SN24 ja kanderakett Super Heavy Booster 7 saadetakse orbiidile sel suvel, kuid stardid jäeti ära. Praegu käib nende stardiks ettevalmistamine, septembris lubas Musk, et start leiab aset novembris.

Mis on Starship?

Starship on korduvkasutatav kaheastmeline üliraske kanderakett, mis on võimeline kosmoselaevu Maa orbiidile toimetama. Lisaks hakkab see Muski idee järgi ka Maa peal reisijaid kaugete punktide vahel liigutama.