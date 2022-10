Telia tõstab järsult kodukasutajate digibokside ja ruuterite üürihindasid

Kui seni oli Arrise kaubamärki kandvate digibokside kuutasuks 1,99 eurot, siis alates 1. detsembrist on see 3 eurot. Seega lisandub hinnale lausa pool senisest hinnast.

Püsivõrgu ruuterid, mille kuutasu on seni 2,99 eurot, saavad uueks kuutasuks 4 eurot. Hinnatõus seega kolmandiku võrra.

Mis puutub Smart Wifi teenust, siis on hinnamuutuste tabel järgmine:

Hinnakirja muudatuse aluseks on Telia Üldtingimuste punkt 11.1.4, mille kohaselt võib ettevõte ühepoolselt muuta hinnakirja, kui „tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud või tingimuse või tasumääraga või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või vastava tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 aastat või ilmnevad muud olulised asjaolud“.