Swedbanki mobiiliäppi saab nüüd sisse logida ka PIN-koodiga

Siiski, PIN-koodiga autentimise võimalus kasutajatele mitmes etapis selle aasta lõpuni. See tähendab, et kõikidel kasutajatel ei ole uus funktsioon koheselt kättesaadav, vaid see ilmub äpi uuenduse käigus lähikuudel.

„PIN-koodi kasutamine on sama turvaline, kui teised olemasolevad sisselogimismeetodid. Eeldades, et kasutaja järgib nutiturvalisuse reegleid – hoiab koodi enda teada, ei kasuta sama koodi erinevates rakendustes jne. Kasutusturvalisust ja valmisolekut erinevateks olukordadeks tõstab oluliselt ka see, kui kasutajal on oma rahaasjadele ligipääsuks mitu erinevat lahendust. Just seda uus PIN-koodiga sisselogimislahendus lisaks olemasolevatele ka pakub,“ täiendas Raagmets.