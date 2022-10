Katri Raik, hoia alt: riik võtab Narva tänavanimede määramise õiguse endale

„Riik saaks nime muuta juhul, kui omavalitsus ei ole ministri eelneva ettepaneku järgselt Eesti vabariigi omariikluse, põhiseadusliku korra püsimise ja iseseisvuse taastamise vastu võidelnud isiku nimelist pühendusnime või muud selgelt Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime muutnud,“ selgitas Solman. „Punamõrtsukate, kelle nime auks on mitmed tänavanimed Eesti omavalitsustes määratud, mälestamine ja jäädvustamine on enamikule eestlastest valus haav ja piinlik häbiasi.“

Üks näide ongi Narva, kus ühele tänavale on antud kümneid kaaslinlasi tapnud kommunistliku massimõrvari Albert-August Tiimanni ja teisele tulihingeliselt Eesti iseseisvumise vastu võidelnud Ansis Daumani nimi. Katri Raik on aga leidnud , et nende nimede ära muutmine olevat sisepoliitiline küsimus, mitte asi, mis tuleks lihtsalt otsekohe korda ajada ja ära teha.

Eelnõu järgi saab aga minister olla omavalitsuse asemel kohanimemäärajaks juhul, kui kohanimenõukogu on eelnevalt ministrile esitatud arvamuses leidnud, et kehtiv pühendusnimi on seadusega vastuolus või kohanimeks on määratud Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatu nimi, ja omavalitsus ei ole ministri asjakohase ettepaneku saamisest arvates kahe kuu jooksul uut seadusele vastavat kohanime määranud.