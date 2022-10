FOTOD | Spetsnazi relvad ja kutsung „Kosmos“: Rogozinile korraldati Ukrainas edev fotosessioon

Endisele Roskosmose juhile Dmitri Rogozinile korraldati Vene riigimeediakanalite poolt fotosessioon Ukrainas. Nagu teatavad Venemaa propagandistid olevat Rogozin saabunud otse rindejoonele vastase tule alla ning tema kutsungisignaaliks ja sõjapseudonüümiks sai „Kosmos“. „Nüüd tahan, et minu unistus Slovjanskist täituks,“ kirjutas Rogozin oma Telegramis, viidates 2014. aastale, kui ta teatas, et annaks kõik oma kõrged ametid ainult selle nimel, et koos „Vene maailma kaitsjatega“ ühes kaevikus olla.

Fotodelt, mille Vene riigimeedia avaldas on siiski näha, et lahingutegevusest on asi kaugel ning pildiseeria on üles võetud rahulikes tingimustes.