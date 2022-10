Mis on Evnia – Philipsi verivärske kaubamärk?

Kogu üritusele eelnev oli kiivalt saladuskatte all hoitud – öeldi vaid, et sel kuupäeval lendate Pariisi ja edasine on suur üllatus. Isegi ürituse toimumispaik oli kuni kohale jõudmiseni saladus – olge see kellaaeg valmis, buss tuleb järele, küll näete…

Hämaruse varjus kärutati ajakirjanikud läbi Pariisi ummikute lõpuks Stade de France’ile, Prantsusmaa suurimale jalgpallistaadionile, mis ehitati 1998. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste tarbeks. Umbes 80 000 inimest mahutav areen ei ole kindlasti tavapärane meediaürituse toimumispaik…

Ja kui esimesse koridori jõudsime, võis aimata, et tulemas on mingit sorti gamer’ite maiuspala – meeleolu loomine algas esimesest sammust. Udu, helendavad jooned, valgusmäng… Ürituse põhialal ootasid hetke populaarsemate mängude tegelased ja nüüdseks oli tõenäoliselt ka kõige kehvema järeldusvõimega ajakirjanikele selge, et tegu ei saa olema mõne uue pardli esitlusega.

Meid toodi siia hoopis selleks, et olla tunnistajaks Evnia sünnile – see on Philipsi uus mängutoodete bränd, mis „lubab tuua uue mängimise ajastu“ ja „taasleiutada reeglid“. Tavapärane turundusjutt, aga mida see kõik reaalselt endast kujutab?

Esiteks, nimi. Evnia tuleneb Kreeka keelest ja põhineb sõnadel „eu„ ehk „hea“ ja „nous„ ehk „mõistus“. Sõna „evnia„ tähendab muuhulgas huvi teisi toetada ja kaitsta, aga ka õnne. Ja kaubamärgina seisab Evnia selle eest, et igaüks võib olla mängur.

Arvutimängud pole ju ammu enam kindlalt määratletava inimgrupi lõbu – stereotüüp, et mängivad vaid teismelised poisid, ei päde enam ammu. Mängudest ei „kasvata välja“ – lapsena mängimist alustanud on suureks saanud ja oma pered loonud ning mängud on tihti osa pere ühistest tegevustest, kus mingit sorti „mängujaam“ võtab elutoas sisse keskse koha. Praeguseks on maailmas 3,2 miljardit mängurit (2022 Global Games Market Report).