Ajakirjanikel õnnestus välja selgitada Vene sõjaväelaste nimed, kes tulistavad Ukraina linnu rakettidega

The Insider ja Der Spiegel avaldasid koos uurimisrühmaga Bellingcat uurimuse, milles nimetatakse Venemaa kaitseministeeriumi peaarvutuskeskuses (vene keeles Главный вычислительный центр) teenivate inimeste nimed. Väidetavalt vastutab just see üksus rakettide trajektooride välja arvestamise eest, mille abil rünnatakse Ukraina linnasid ja tsiviiltaristut.