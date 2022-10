WhatsAppi kasutajad üle terve maailma teatavad probleemidest sõnumisidega

73% WhatsAppi kasutajatest kurdab, et ei saa sõnumeid saata, 23% ei saa mobiilirakendust kasutada, 4% ei pääse sellele brauseris ligi. Võrgutõrge tekkis täna hommikul umbes kella 10 paiku.

Downdetectori veebisaidi andmetel esineb selliseid probleeme igal pool maailmas, mh. Eestis. Viimase tunni jooksul on WatsAppis tekkinud probleemide kohta esitatud üle 4 500 kaebuse.

Meta teatas, et nad on probleemist teadlikud ja töötavad selle nimel, et WhatsApp võimalikult kiiresti jälle tööle saada.