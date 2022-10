FOTO | Kosmoseteleskoop Hubble pildistas tohutut „kosmilist lukuauku“

Hubble'i ülesvõttel on näha tolmuga täidetud udukogu nimega NGC 1999 Orioni tähtkujus. NASA andmetel asub see paik Maast umbes 1350 valgusaasta kaugusel Orioni udu lähedal, mis on Maale lähim suur tähtede moodustumise piirkond.

Astronoomide sõnul on udukogu näha tänu vastsündinud tähele, mida on näha Hubble'i ülesvõtte keskel. Kuid udukogu välimuse kõige huvitavam aspekt on selle keskel asuv auk, mis meenutab tohutusuurt võtmeauku.

See tume laik on väidetavalt tühi ruum udukogu NGC 1999 südames, kuidas see tekkis, teadlased seletada ei oska.