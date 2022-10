Miks otsustas eesti ettevõte oma autopargi elektriliseks muuta?

W.EG. Eesti OÜ tegevusalaks on elektrimaterjalide hulgimüük. Oma igapäevatöös puutub ettevõte muudele elektrimaterjalidele lisaks kokku ka elektriautode laadijate müümisega. Valikus on kiireid alalisvoolu laadijaid, aga ka kodu või kontori juurde sobivaid vahelduvvoolu elektriautode laadijaid.

Ja kuigi vanarahvas teadis öelda, et kingsepa lapsel pole kingi ja pagarilapsel saia, otsustas W.EG autopargi uuendamisel astuda paljude meelest ikka veel julge sammu ning võtta kasutusele täiselektrilised autod.

„Autode vahetamise otsusel arvestasime, et kui meie enda müügimeeskond harjub ära mõttega, et elektriauto on igati popp ja samas ka igapäevaseks kasutamiseks hästi sobiv, siis hakkavad nad aina enam ka vastavaid laadijaid ning nendega seotud tooteid meie klientidele promoma. See arvestus on igati paika pidanud,“ tõdes Aiaste rahulolevalt.

Ettevõtte autopargis on 13 sõidukit. Nende soetamise otsus langetati 2021. aastal. Seni kasutuses olnud VW Passatite ja Golfide asemel telliti 2 x ID4, 2 x ID3, 1 x Enyaq, 2 x Ionic5. „Tänaseks oleme kõik autod peale VW ID 3’de kätte saanud ja kasutusele võtnud,“ rääkis Aiaste.

Esimesed 2 autot sai ettevõte kätte 2022 aasta jaanuaris. Ülejäänud on saabunud aasta jooksul. Suur plaan on aastaks 2025 kogu autopark elektriautodele üle viia.

Müügijuhid ja valdkonnajuhid elektrifitseeriti

Eestis on pikalt pead murtud, kuidas elektriautode kasutamine n-ö massidesse viia. Turundusinimestele pole see uudis, et nii väikesel turul mõjuisikute kaasamine soovitud tulemust ei anna – sa saad küll kenasid pilte ja videosid, aga automüüki eputamine paraku ei edenda, auto pole esmatarbekaup nagu ripsmetušš või batoon.

Uuringutest tuleb välja, et automüügispetsiifilist „promokeelt“ valdavad kõige paremini firma töötajad ja selle tee W.EG Eesti on ka valinud: esimesena elektrifitseeriti inimesed, kes tunnevad tooteid nagu tagataskut ning on huvitatud ka nende müügist. Elektriauto aitab päris kindlasti müüa laadijaid.