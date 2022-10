Keskkonnaametnikud kuulasid salaja pealt jahimeeste raadiosidet – sekkus õiguskantsler

Õiguskantsler Ülle Madise andis sel nädalal keskkonnaametile juba teist korda edasi oma seisukoha, mille sõnum on, et pole mingisugust seaduslikku õigustust ameti pikaaegsel praktikal jälgida salaja jahimeeste raadiosidet – see ebaseaduslik tegevus tuleb lõpetada isegi juhul, kui jahimeestelt endilt on selleks luba saadud.