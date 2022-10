Minister Järvan: riigi roll on ettevõtlusel mitte jalus olla

„Seda me üritame tulevikus ka teha. Ma arvan, et see on Eesti riigi konkurentsieelis pikas perspektiivis, et riik suudab oma seadusandlusega olla keskkond, kus uute tehnoloogiate katsetamine on kõige kiirem,“ ütles Järvan ja märkis, et Eesti riik võiks omada ka keskkonda, kus ettevõtted saavad näiteks oma autonoomseid tehnoloogiaid testida.