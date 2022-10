Tapeti 10 Venemaal droonirünnakuid korraldada aidanud iraanlast

Nende hukkumisest teatas The Jerusalem Post viitega Ukraina ametnikele.

Ukraina Rahvusliku Vastupanu Keskus väitis kolmapäeval , et Iraani instruktorid juhendavad Venemaa vägesid, kes lennutavad kamikaze droone annekteeritud Ukraina territooriumilt.

„Venelased viisid ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti ja Krimmi territooriumile Iraani instruktorid, et lennutada sealt Shahed-136 kamikaze droone,“ väitis keskus. „Nad õpetavad venelastele, kuidas kasutada kamikaze droone, ja jälgivad otseselt droonide lennutamist Ukraina tsiviilobjektide pihta, sealhulgas rünnakuid Mõkolaivile ja Odessale.“

Ka Pentagoni pressisekretär Pat Ryder ütles neljapäeval, et „iraanlased on olnud Ukrainas, et aidata Venemaad seal droonioperatsioonidel.“