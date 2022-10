Tarkvaraettevõte Net Group liitub sportlike soodustuste äpi FitSphere omanikeringiga

FitSphere mobiilirakendus on olnud kättesaadav veidi üle ühe aasta ning tänaseks on selle kasutusele võtnud rohkem kui 50 000 inimest. Äpp on seotud Google Fit mobiiliprogrammiga (ehk et Huawei mobiilides see ei tööta), mille vahendusel loetakse kasutajate samme ning saadud tulemuse abil on võimalik saada ettevõtete soodustusi või võite auhindu.