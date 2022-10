Swedbank kaotas tänasest kasko omavastutuse kokkupõrkel loomade ja lindudega

Looma või linnuga kokkupõrkel tuleb auto peatada, lülitada sisse ohu- ja ääretuled, enne autost välja astumist tuleb selga panna ohutusvest, et oleksite teel nähtav. Kui kokkupõrkes on inimkannatanuid, tuleb helistada numbril 112. Kui on viga saanud või hukkunud suuruluk, soovitab transpordiamet anda sellest teada ka numbril 1247. Swedbanki kahjukäsitluse ööpäevaringne telefoninumber, kust saab vajadusel ka autoabi, on 888 2111.