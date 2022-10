INTERVJUU | MKMi asekantsler Timo Tatar tunnistab: gaasitanker oleks lõpuks niikuinii Soome läinud

Tänaseks on selgunud, et Eestil oli tegelikult veel kevadel kindel plaan osta osalus taasgaasistamislaeva 10 aastaks rentinud Soome ettevõttes FSRU Oy, et selle otsustes - ka ujuvterminali asukohas - reaalselt kaasa rääkida. Eesti esindajaks neil läbirääkimistel oli Elering, mille juht Taavi Veskimägi tunnistas eelmisel nädalal, et Elering siiski loobus osalusest, kuna tingimustes ei jõutud soomlastega kokkuleppele.