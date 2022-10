Siseministeerium kinnitab: Venemaa terroristlikuks kuulutamine ei too esialgu kaasa tagajärgi piiriületusele ega Eestis elavatele Venemaa kodanikele

Ehkki riigikogu teisipäevase avalduse kohaselt on Venemaa nüüd meie silmis ametlikult terroririik, kellele tuleb igal sammul vastu astuda, ei too see siseministeeriumi kinnitusel kaasa juriidilisi tagajärgi piiriületusele või Eestis elavatele halli passi omanikele.