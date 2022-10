FOTOD ja VIDEO | Pakri lahte lasti 5400 noort siiakala

Põlula kalakasvatuskeskuse juhataja Kunnar Klaas ütles, et siia arvukus on vähenenud kõikjal Eestis ja populatsioonide tugevdamiseks tuleb neid juurde asustada. „Eile lahte asustatud ühesuvised siia noorkalad kaalusid keskmiselt 60 grammi ning nende sugukalad on püütud siitsamast Pakri lahest,“ selgitas ta.

Kalamehed Lauri Roosilill ja Hendrik Kangro rääkisid, et siinsete siiakalade suurim vaenlane on hüljes. Samuti rõõmustasid mehed, et RMK Põlula kalakasvatuskeskus oma esimesed ettekasvatatud merisiiad just Pakri lahte lasi, sest see annab põhjust 3–5 aasta pärast oodata paremat siiasaaki.