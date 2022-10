Proovisõit | Dacia Sandero Stepway – mage, aga siiski põnev

Arvutiga oli kaasas Need For Speed ​​​​3 ketas ja ma uurisin seda, püüdes ette kujutada, kui hea oleks seda mängida. Hommikul lülitasin arvuti esimest korda sisse ja pärast kannatlikult Windows 98 käivitumist oodates veetsin mitu tundi Chevrolet Corvette’iga kiirteel ringi kihutades. See oli suurepärane aeg.

Nüüd arvutit ostes mind samad tunded ei valda, mul on sellele juba teatud ootused ja ma tean, mis see mulle annab. Ja see meenutus ei räägi sellest, et „vanasti oli parem“, vaid meie ootustest ja emotsioonidest uue tootega tutvumisel.

Ootame, et Apple pakub parimat kasutajakogemust, Mercedes uskumatut mugavust ja Disney suurepäraseid filme. Igal tootel on oma emotsionaalne komponent. Aga kes ütleb, et uus „Star Warsi“ triloogia on suurepärane? Kindlasti kellelegi meeldis, aga esimesi filme meenutades olen ma hoopis teises leeris. Ja ma olen valmis kihla vedama, et sama ootus tekib iga asjaga.

Isegi kui te toodet ei tunne, teate, kuidas see end positsioneerib. Kuid see võib valmistada pettumuse. Näiteks enne Eestisse Lidli tulekut teadsin vaid, et tegemist on soodsa Saksa kauplusega, kus kauba maksumus võib olla palju madalam kui Selveris või Rimis. Ja minu üllatuseks meeldis mulle sellest, mida Lidlis proovisin, vaid väike osa. Ülejäänu ei tundunud nii maitsev kui juba tuttavates poodides. Jah, see on odavam, aga mis sellest, kui mulle ei meeldi.

Nii et Dacia tundub mulle Lidli automaailma võrdkuju. Rumeenia autotootja? Tõesti? Jah, ma näen hinnasilti – mõnel juhul on Dacia hind mõne BMW või Mercedese lisavarustuse maksumus. Mäletan esimese põlvkonna Loganit – mul õnnestus sellega korra sõita. See oli kohutav auto. Jah, väga töökindel ja odav, kuid selles istudes ei tekkinud tunnet, et oleksite teinud targa valiku, sest säästetud raha läheb antidepressantidele ja arstidele, kes aitavad lülisamba oma kohale tagasi panna. Kuid seda autot osteti – seda uskumatult odavat autot toodeti üle 4 miljoni ühiku.