FOTOD JA VIDEO | Renault esitles Pariisi autonäitusel ulmelist ideeautot 4EVER TROPHY

Ulmefilmi sugemetega jõuline ja robustne masin on tõstetud maast ülimalt kõrgele, pakuks kliirensiks lausa 50 sentimeetrit. Kõikjal on märgata trapetsikujulisi aknaid ja kereelemente, hõbedasi ja punaseid detaile. Ümarate nurkadega küljeaknad asuvad täpselt tagarataste kohal, tiivad asuvad rattakoobaste kohal ja ulatuvad kilbini.

Ratastega seoses tekkis kaks tähelepanekut. Esiteks ulatuvad 19-tollistele velgedele tõmmatud rehvid kere tasapinnast väljapoole ja kui ma ei eksi, siis ei luba seda liikluseeskirjad – ju tehakse korda. Põnevam on aga see, et iga ratas on varustatud elektrilise pumbaga, et vajadusel tühjaks minev rehv taas täis pumbata või maastikuoludest lähtuvalt rõhku vähendada või kasvatada: