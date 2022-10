ERISAADE | Kas maskikohustus on peagi taas reaalsus? Arengutest koroonarindel räägib viroloog Margus Varjak

Koroona tõstab taas pead ja sel teemal on aina enam juttu ka ajakirjanduses. EPL kajastas täna, et hooldekodudes on haiguskolded, haiglad täituvad ja suremus suureneb.

Varjak rõhutas, et praegu oleme siiski leebe stsenaariumi peal. Nii suurt survet meditsiinisüsteemile pole, et ohuhoiatust muutma peaks.

Mis puudutab tüvesid, siis märkis Varjak, et on hea, et pole tekkinud uut tüve, mille levik on plahvatuslik. Nimelt ka vaktsineerimise seisukohast – Eestis ja mujal on kättesaadavad omikrontüvede vastu loodud vaktsiinid. „Tõhustusdoosi soovitaksin kindlasti ära teha. Sel on märgatav efekt raske haigestumise ärahoidmisel.“

Tema sõnutsi arendatakse vaktsiine, mis aitaks koroonasse haigestumist kui sellist ära hoida, mitte vaid sümptomeid leevendada. Ilmselt on need taolised, mida saab sisse hingata ninna pihustada. Varjak lisas, et suure tõenäosusega on uue nakatumise eest kaitstud needki, kes varasemalt põdenud omikroni ja on nüüd vaktsineeritud. Selline kombinatsioon töötab.

Saates on juttu ka teadusnõukoja tööst ja võimalikest piirangutest sel talvehooajal. Näiteks Lääne-Tallinna keskhaiglas ei saa 7. oktoobrist patsiente külastada ja siseruumides tuleb maski kanda.

Pole välistatud, et maskikohustus ka laiemalt mingiks perioodiks naaseb. Samas lisas Varjak, et ei usu, et näiteks vaktsineerimispassi kasutamine tagasi tuleks.

Praegu aga veel ühtegi piirangut plaanis pole.

Kõigest pikemalt erisaates.