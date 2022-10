Järele proovitud: uus auto Eesti turul - Citroën C5 Aircross

Aga jah, istmed on C5 Aircrossil tõestyi hästi õnnestunud – need on tegelikult samad, mis olid juba olemas ka C4-l ja C5 Xil. Selle kohta kasutatakse vist sõna ergonoomiline ja need istmed seda tõepoolest on. Nahkkatega istmete südamikud on valmistatud kõrgtihedusega vahust, mida katab täiendav 15 mm vahukiht. Tootja teatel on tegemist spetsiaalse vahtmaterjaliga, mis ei hakka aja jooksul läbi vajuma, tagades sedasi parima sõidumugavuse ka pikematel sõitudel. Lisaks on juhiiste elektriliselt juhitav.