Ida-Tallinna Keskhaigla patsientide käsutuses on nüüd käerobot

Seadet on võimalik kasutada nii akuutsel perioodil kui hilisemates taastusravi faasides. Võimalik on teha harjutusi nii kitsamale piirkonnale – randmele, labakäele, sõrmedele - kui ka ulatuslikumate liigutuste - näiteks õla- ja küünarvarre – arendamiseks, teatas ITK.

Käerobotit on võimalik kasutada erinevate diagnooside ja funktsioonihäirete korral nagu näiteks kesknärvisüsteemi kahjustusest tingitud häirete, perifeersete närvikahjustuste korral, erinevate käetraumade, operatsioonijärgsete seisundite, reumatoidatriidi ja osteoartroosi korral. Aga ka valu ja tursete vähendamiseks ning käe liigutuste koordinatsiooni ja osavuse parandamiseks.

„Käerobot on kõrgtehnoloogiliseks abivahendiks meie tegevusterapeutidele nende töös patsientidega. See seade võimaldab parandada patsientide käel just peenmotoorikat ja selle funktsioone,“ ütles taastusravikliiniku ambulatoorse taastusravi keskuse juhataja Katrin Olo-Laansoo.