Eesti kalapüügikvoodid Läänemerel vähenevad mitme kalaliigi osas

Liivi lahe räimekvoot 2023. aastal on 4% väiksem ning kilu kvoot 11% väiksem kui aasta varem. Koguseliselt tähendab see, et Liivi lahes tohivad Eesti kalurid järgmisel aastal püüda 21 078 tonni räime ja kilu kvoodiks on 25 670 tonni.