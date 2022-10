Mario + Rabbids Sparks of Hope - Mario koos segaste jänestega taas universumit päästmas

Kuigi ma ootasin järge kannatamatult, selle väljakuulutamisest saadik, siis sel suvel puges mu hinge pisike kahtluseuss: „Kas uus mäng ikka vastab mu ootustele?“ Näidatud mänguvideod tekitasid minus mitmeid kahtlusi, ei meeldinud mulle need veidrad bosskollid ja mitmesugused ajalised tegevused. Kes mind lähemalt teavad või on varem mu arvustusi lugenud või kuulanud, siis nemad teavad, et mu suhted igatsorti tüütute bosskollidega ja ajaliste väljakutsetega pole just kõige paremad. Sel korral läks aga siiski õnneks, bosskollid on normaalsed bosskollid, keda ei pea tunde peksma, mingi kindla nurga alt, kindla asjaga ning ajalised väljakutsed ja muud tegevused selles mängus… õnneks sa ei pea neid enamasti tegema.

Kui olete mänginud „Mario + Rabbids Kingdom Battle“ nimelist mängu ja see teile meeldis, siis suure tõenäosusega olete selle järge juba pikemat aega oodanud. Õnneks ei pea te enam väga kaua ootama, sest „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ ilmub juba 20. oktoobril. Olles selle mänguga viimastel päevadel põhjalikku tutvust teinud, olen ma nende päevade jooksul kannatamatult tahtnud teiega juba infot jagada ja nüüd lõpuks on see aeg käes, mil ma võin teiega oma muljeid jagada… ja muljed on positiivsed. Lühidalt, mine kohe poodi ja osta ära, mis sa passid siin veel, hea mäng on.

„Enesetaputerroristid?“ uurib mu väiksem poiss. „Jah, kuradi neetud enesetaputerroristid, muudkui pommitavad mu tegelasi“ kinnitan mina. „See kõlab nagu mingi Afganistani enesetaputerroristide mänguna, mida sa seal mängid,“ tunneb mu poeg huvi. Aga Afganistani enesetaputerroristide mängu asemel on tegemist hoopiski Ubisofti uue mänguga Nintendo Switchil – „Mario + Rabbids Sparks of Hope“.

Raskusastmeid on mängus kolm: Relaxing, Average, High. Mina valisin selle mänguarendaja poolt vaikimisi soovitatava, keskmise variandi siis. Kohati, põhiliselt mängu alguses, tundus see raskusaste pigem selline kergem olevat, rohkem lapsesõbralik raskusaste. Hiljem, mõnes keerukamas lahingus, eriti kui unustad ettevaatuse, oli siiski ka raskemaid hetki. Aga kui soovite tõsisemat väljakutset, mis teeb vastased tugevamaks ja sinu ravitsemisoskused viletsamaks, siis võite valida High taseme. Kui aga tahate lahingutega kiiremini ühele poole saada, siis võtke Relaxing tase. Kui aga mängu soovib mängida mõni noorem laps või keegi kes tahab ainult loole keskenduda, siis on tegelikult võimalus sisse lülitada ka „surematuse“ (invincibility) režiim.

Selle päästeoperatsiooni käigus selgub, et galaktikas on uus salapärane ja pahatahtlik olend, Cursa, kes vajab energiat oma kurjade plaanide elluviimiseks. Planeete alistades, on Cursa vangistanud Sparksid – Lumase ja Rabbidsitest tekkinud kummalised olendid, kutsume neid edaspidi siinkohal tähekesteks – ja kasutab nende energiat, hävitamaks kõik, kes tema tee peal ees seisavad.

Pärast „Mario + Rabbids Kingdom Battle“ sündmusi naudivad Mario, Princess Peach, Beep-0 ja Rabbidsid Seenekuningriigis (Mushroom Kingdom) oma väljateenitud puhkust. Kuid nagu Seenekuningriigis juba kombeks, rahu seal ei paista kunagi eriti kaua kestvat ja üsna pea külastab neid üks salapärane olend, kes varastab, oh seda üllatust küll, Princess Peachi ära. Oot… pea kinni… aga Peach on ju endiselt siin Luigi kõrval? Ai, paistab, et keegi on Princess Peachi ja Rabbid Peachi omavahel segi ajanud ja hoopis selle viimase kaasa haaranud. Pole hullu, Mario tormab teda sellegipoolest päästma või kas Rabbid Peach üldse vajabki seda päästmist?

Tähekesi on mängus kokku 30 ja neid leiab põhimissioonidest, tähekeste lisamissioonidest ja iga planeedi varakambris on veel peidus üks täheke. Neid tähekesi saab siis alguses lisada igale kangelasele ühe ning hiljem lausa kaks. Igal tähekesel on kaks omadust – üks passiivne ja üks aktiivne. Ka tähekestega saab luua mitmesuguseid kombosid, nii et tasub hoolikalt läbi kaaluda milliseid tähekesi kellele lisada ning milliste vastaste vastu milliseid tähekesi kasutada. Õnneks on sul alati kaasas Beep-0, kelle abil saab enne lahinguvälja uurida ja seal asuvate vastaste kohta infot, et kes mille vastu nõrk või kaitstud ning seejärel saate oma meeskonna ja tähekesed paika panna.

Kui kangelased jalutatud ja oled nad ilusasti mingite kuubikute taha varju paigutanud saate valida tegevusi, mis nõuavad käigupunkte (Action Points ehk AP), mida sul on kokku kaks iga tegelase kohta. Tegelikult saate te neid tegevusi juba enne liikumist valida, lihtsalt meeles tasub pidada, et kui tulistamiseks läheb, siis pärast seda enam liikuda ei saa.

Ka lahingusüsteem on läbinud täieliku uuenduskuuri ning esimeses mängus olnud ruudukesed ja käigupõhine ruudukestel liikumine on nüüd asendatud uue süsteemiga, kus on omavahel kombineeritud reaalajas liikumine ja käigupõhised tegevused.

Need kes on mänginud „Mario + Rabbids Kingdom Battle“ mängu, neid võib mängus tabada mõned üllatused, sest toimunud on mitmesugused suuremad ja väiksemad uuendused. Näiteks puudub uuel mängul koosmängurežiim. Seega kui soovisite seda koos oma lapsega mängida nagu te tegite seda esimeses või mõnes muus Mario mängus, siis siin seda võimalust pole.

Kangelasi kelle vahel valida saate on esialgu 6, kuid esimese kolme planeediga lisandub su meeskonda veel 3 kangelast, nii et kokku saab neid 9. Mängida aga saate te korraga vaid kolme kangelasega, kõigil neil on omad erioskused, seega peate hoolikalt valima, millised kangelased teie mängulaadiga kõige paremini kokku sobivad või siis valikut lemmikute järgi tehes, peate oma mängustiili siis ka vastavalt kohandama.

Nagu eespool mainitud on kangelastel erioskused, mida te siis tasemete saades kogemuspunktide eest lahti lukustada saate. Siinkohal on teil omakorda võimalik iga kangelast arendada mingis suunas, näiteks kas ta liigub kaugemale, on hea kaitse, tulistab kaugemale ja rohkem, teeb vastastele rohkem haiget jne. Kui see kõik liiga keeruline sinu jaoks tundub, saad kasutada JEANIE abi, kes oma äranägemise järgi kogemuspunktid siis ära kasutab. Õnneks, kui sa ühel hetkel soovid oma kangelaste kogemuspunkte teisiti jagada, saad sa suvalisel hetkel punktid tagasi korjata ja need teisiti ümber jagada.

„Mario + Rabbids Sparks of Hope“ ei ole eriti pikk. Kui mängite ainult loopõhiseid missioone ja sinna kõrvale ehk mõned tee peale jäänud lisamissioonid, siis peaks umbes 20 tunniga hakkama saama. Kokku on planeete, mida vabastada, viis ehk sellisel juhul läheb umbes 4 tundi ühe planeedi vabastamiseks ja seal oleva bossi alistamiseks.