TEADLANE SELGITAB | Pärt Peterson: viimased andmed inimese vananemise peamiste tunnuste kohta

„Peamine kontseptsioon, mida täna prevalveerib, on see, et toimub rakuline vananemine ja immuunrakkude korrektse funktsiooni kadu. See mõjutab põletikulist protsessi ja immuunvastust. Võib öelda, et vananemisega kaasnevaid haigusi on palju, aga kui püüda nende taustasid uurida, siis väga sageli – sõltumata sellest, kas me räägime alzheimerist, metaboolsetest sündroomidest, neerupuudulikkusest või kasvajatest - jõutakse mingil hetkel ikkagi tõdemuseni, et immuunsüsteem ja põletikulised protsessid on selles kesksed,“ rääkis Pärt Peterson Tartu ülikooli arstiteaduskonna konverentsil.