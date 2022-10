Omanduse saamise skeemi on haaratud täpsemalt kolm ettevõtet: lisaks Forus International OÜ-le veel samuti Urmas Sõõrumaale kuuluv OÜ US Token ning ärimehele Taavi Kotkale kuuluv Programmable Equity OÜ, mis haldab portaali koos.io.

Asjalood on seatud nii, et US Token on omandanud 30% ettevõttest Forus International.