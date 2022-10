SUUR LUGU | Kuuba raketikriis 60: „Maailmalõpust eraldas inimkonda üks minut!“

Tänapäeval on harjutud mõtlema, et USA ja NSV Liidu vahel valitses külma sõja ajal pariteet. Tuumalõhkepeade arvus ja nende kandjates oli ameeriklaste kolossaalne eelis. Seevastu, nagu me täna teame, olid andmed Nõukogude tuumavõimekuse kohta CIA poolt liialdatud. Venelased proovisid ka ise oma võimekust üles bluffida, näiteks näidati Moskva sõjaväeparaadidel mandritevaheliste rakettide mulaaže, mida USA-s tunti kui GR-1e ja mille puhul ei teadnud USA luure tükk aega, et neid pole tegelikult olemas. Samas oleks ka NSV Liidu käsutuses olnud võimalustega maailmale tekitatud suurt kahju.