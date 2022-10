Hää nõu: mida teha, kui riivasid parklas sõidukit, kuid autoomanikku kohal ei ole?

„Juhul, kui kahjustada saanud vara omanikku sündmuskohal ei ole, siis teavita õnnetusest kindlasti politseid ning oota vastavaid korraldusi,“ lisas Kivilaan. „Kui õnnetuse osapooled olemas ja jõutakse kokkuleppele, vormistatakse juhtum kohapeal ise, mis tähendab, et politseile lisatööd tekitada ei ole vaja.“

Parklakõks on ka liiklusõnnetus

Parklas toimunud kahjud moodustavad suure osa kõigist liikluskindlustuse juhtumitest ning kahju suurus tuhande euro lähedusse. Arvestama peaks, et parklas teisele autole tekitatud kõksud, riivamised ja mõlgid on samuti liiklusõnnetused ja käituda tuleb vastavalt liikluseeskirjale ehk kui vara omanikku ei ole võimalik tuvastada tuleks kutsuda sündmuskohale politsei.

Kui õnnetuse põhjustanud autojuht lahkub sündmuskohalt, on kindlustusandjal õigus esitada regressinõue väljamakstud summa ulatuses, mis tähendab, et kindlustus korvab kannatanule tekitatud kahjud, kuid süüdlane peab need kindlustusandjale tagasi maksma.