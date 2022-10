„Hruštšovi ajal kardeti seda täie võimsusega katsetada!“ Mida kujutab endast Putini veealune põrgumasin?

Itaalia leht La Repubblica väitis 2. oktoobril viitega väidetavatele NATO allikatele, et Venemaa valmistuvat katsetama tuumalõhkepeaga allveedrooni (mõnedes allikates nimetatakse tuumatorpeedoks – toim) Poseidon. „Putin näib olevat lähedal uue väljakutse heitmisele läänele ja tuumavastasseisu uuele tasandile viimisele. Hoiatus tuleneb NATO luureraportist, mis saadeti viimastel päevadel liitlaste peamistele väejuhatustele. Juulis peale moderniseerimist teenistusse võetud tuumaallveelaev Belgorod on alustanud Põhja-Jäämeres sukeldumiskatseid ja kardetakse, et selle missiooniks on esimest korda katsetada Poseidoni supertorpeedot, mida sageli nimetatakse „viimsepäevarelvaks“,“ kirjutatakse artiklis.