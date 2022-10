VIDEO | Ukraina taevas aset leidnud kummaline õhulahing lõppes ukrainlaste võiduga

Videos on näha, kuidas Ukraina kvadrokopter Mavic avastas vaenlase drooni, mis üritas ukrainlaste drooni rünnata. Kuid venelaste plaani rikkus osav Ukraina droonioperaator, kes tegi väikese manöövri ja lõikas Vene droonil tee ära. Pärast kokkupõrget jäi ukrainlaste Mavic õhku ja venelaste droon kukkus alla. Videos on näha, et venelaste Mavic kaotab ühe oma propelleritest.

Mavic on lihtne tavakasutajatele mõeldud Hiinas toodetud droon-kvadrokopter. Selle hind jääb tuhande euro kanti. Peale Venemaa rünnakut Ukrainale on Mavicuid kasutanud mõlemad pooled suurel hulgal. Neid kasutatakse taktikalisel tasandi luureks ja tule reguleerimiseks. Mavicute tootja DJI kuulutas aprillis, et ei müü droone ei Venemaale ega Ukrainale, aga uued droonid on mõlemale armeele jõudnud põhiliselt läbi eraisikute asutatud organisatsioonide.