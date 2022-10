Tarkvara defineerib auto: Hyundai Grupp tutvustas uut ajajärku

Võtmesõnaks on SDV ehk Software Defined Vehicle. Idee on lihtne: kliendid saavad autode võimekust ja funktsioone käigu pealt muuta – kus iganes, millal iganes. Selle saavutamine on ilmselgelt palju keerulisem protsess ning Hyundai Grupp on selle initsiatiiviga autotööstuse esirinnas.