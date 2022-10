REEDEL OTSE | Avalikkuse ette jõuavad Tartu ülikooli arstiteaduskonna olulisimad teadustööd

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ütles, et Biomeedikumis toimuval teemakonverentsil saab kuulda lähemalt teadustööde kohta, mis on saanud riigi teaduspreemia. „Nüüd on kõigil huvilistel võimalik teada saada, kuidas tulemusteni on jõutud ja tippteadust tehakse,“ ütles ta.