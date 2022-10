FOTO | Teadlased registreerisid kosmoses ülivõimsa sähvatuse

Observatooriumid üle maailma fikseerisid ülivõimsa kiirguse puhangu. Sündmus, mis tuvastati esmakordselt 9. oktoobril, oli nii ere, et algselt peeti seda Maa lähedasel orbiidil liikuvaks raketiks. Alles hiljem leidsid astronoomid kuma tõelise olemuse – see osutus gammakiirguse purskeks, mis on üks võimsamaid seni registreeritutest. Purske võimsus ulatus 18 teraelektronvoldini. Science Alerti andmetel asub selle purske allikas meist 2,4 miljardi valgusaasta kaugusel.

Gammakiired on universumi kõige võimsam valgusvorm, mis tekib aatomituumade radioaktiivsel lagunemisel. Gammakiirgus on grandioosne sündmus, mis paiskab mõne sekundiga välja sama palju energiat, kui Päike toodaks 10 miljardi aastaga. Need pursked tähistavad massiivse tähe – supernoova või hüpernoova – elu lõppu. Need võivad tuleneda ka kahe neutrontähe omavahelisest kokkupõrkest.