FOTOD | Renault toob Pariisi autonäitusele uue elektrilise Kangoo

Auto sisemusse vaadates on tekitatud korralik tagumine istmete rida: selles on kolm kohta, ette-taha liigutatavad ja piisavalt kõrged selleks, et üle eesistujate ette vaadet omada.

Auto pakiruum on seejuures 850-liitrine, võimalus on seda laiendada 2500 liitrini taguse rea toolide liigutamise teel.

Kangoo E-Tech Electricul on kahetsooniline kliimaseade, mis töötab soojuspumbaga. Pump soojendab õhku talvel ja jahutab seda suvel, kasutades sama põhimõtet nagu pöördkliimaseadmed. Küttesüsteem kogub kaloreid väljast ja kannab need sisse, jahutussüsteem aga eemaldab kalorid sõitjateruumist ja vabastab need sealt välja. Soojuspumba kasutegur on optimaalne vahemikus -15°C kuni +15°C.