FOTOD | Inimkond suutis esimest korda ajaloos muuta asteroidi trajektoori

NASA märkis, et DARTi kokkupõrge asteroidiga Dimorphos muutis edukalt selle orbiiti. See on esimene kord ajaloos, kui inimesed on suutnud taevaobjekti liikumist muuta. „See missioon näitab, et NASA püüab olla valmis kõikideks väljakutseteks, mida universum meile esitab. See on planeedi ja kogu inimkonna kaitse jaoks oluline maamärk,“ teatas NASA juht Bill Nelson.