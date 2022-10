VIDEO | Endine Azovi komandör avaldas videod, kuidas venelased Kupjanskis tsiviilelanikke tapavad

Telegrami kanalites ringleb video, milles tundmatud isikud heidavad meesterahva surnukeha hauda, milles juba lebavad tsiviilelanike laibad. Ukraina Azovi polgu endine ülem Maksim Žorin väidab, et videos on näha Vene sõjaväelaste tegevust. Venemaa propagandistide Telegrami kanalid pöörasid postituse aga Žorini vastu, väites, et videos olevat näha, kuidas Azovi võitlejad „õiendavad arveid“ kohalike elanikega, kes okupatsiooni ajal Venemaaga koostööd tegid.