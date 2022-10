Proovisõit | Volkswagen Multivan – meeldiv põgenemine igapäevast

Vanliferid on need, kes on inspireeritud hipikultuurist, VW T1-st ja soovist veeta öö kusagil, kus saaks Instagrami jaoks parima päikeseloojangu pildi. Nad ostavad kasutatud kaubikuid ja ehitavad kaubaruumid eluruumideks ümber ning elavad reisimise ajal nendes sõidukites. Mis on sellise ümberehitamise eripära – auto jääb väliselt tavaliseks kaubikuks, mis parklas tähelepanu ei tõmba, aga sees on väike ühetoaline korter.

Muidugi on sellise kaubiku kasutamine igapäevasõidukina üsna problemaatiline – kes tahab poodi minna, kui kaubaruumis on väike stuudio? Minu jaoks valmistaks sellise autoga elamine ka seetõttu probleeme, et mul on vaid üks parkimiskoht ning sinna peab minema auto, mis on piisavalt multifunktsionaalne – aastaringselt selles elamine tundub mulle rumal, sest ostsin parkimiskohaga ka korteri. Seetõttu ei ole auto ümberehitamine reisimiseks minu jaoks parim valik. Kas uus Volkswagen Multivan võiks olla minu probleemile sobiv lahendus – või siiski mitte?

Volkswagen on 73 aastat pakkunud maailmale tarbesõidukit, mida saab kasutada sõiduautona. Nende väikebusside fännide seas on arvamus, et pärast T4 lõpetas Volkswagen töökindlate ja heade busside tootmise, kuid olles proovinud T4-T6 põlvkondi, ei jaga ma seda arvamust.

Muidugi on minimaalne elektroonika kogus T4-s suurepärane, kuid ainult siis, kui teie nimi on Emile Leray ja olete 1993. aastal Aafrika keskel hätta jäänud. Muul juhul oleks kaasaegne auto palju mõistlikum valik. Kuid isegi moodsamate T5 ja T6 puhul oli mul ikkagi tunne, et sõidan eelkõige tarbesõidukite, mitte sõiduautodega.