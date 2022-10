Kolm majandusteadlast pälvisid Nobeli preemia pankade ja finantskriiside uurimise eest

Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia Nobeli komisjon Stockholmis kuulutas majandusauhinna võitjad välja 10. oktoobril 2022. „Töö, mille eest Ben Bernanke, Douglas Diamond ja Philip Dybwig on autasustatud, oli olulise tähtsusega järgnevate uuringute jaoks, mis on parandanud meie arusaamist pankadest, pangandusregulatsioonist, panganduskriisidest ja finantskriiside ohjamisest,“ seisis Nobeli komitee selgituses.

Nagu komisjonis märgiti, vähendab majandusteaduste laureaatide tänavu esitletud uurimus riski, et finantskriisid eskaleeruvad pikaleveninud depressiooniks, millel on ühiskonnale tõsised tagajärjed ja, et uurimuse tulemustest on suurt kasu kogu maailmale.