SELGITAV VIDEO | Iraani kamikaze-droonid teevad Ukrainale paksu pahandust: hävitusrelv on odav ja täpne

Kamikaze-droonidel on rakettide ees mitu eelist: need on odavamad, neid on lihtsam kasutada ja samas hävitavad tõhusalt sihikule võetud objektid.



Iraan eitab droonide tarnimist Venemaale, nimetades väiteid alusetuks. Ukraina sõjavägi seevastu on teatanud mitmekümne drooni alla tulistamisest, ning maast leitud tükid viitavad sellele, et need on just Iraani päritolu.