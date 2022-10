Venemaa eilsed rünnakud seiskasid maailma ühe suurima rauamaagitootja tegevuse Ukrainas

Kesk-Ukrainas tootmist omav ettevõte tegeleb kõrgekvaliteediliste rauamaagi graanulite eksportimisega ülemaailmsesse terasetööstusesse.

Ühelt poolt on kontsern saanud tänaseks kinnituse, et eilsete rünnakute tagajärjel ei ole ükski töötaja tööjõust viga saanud. Samas on raketirünnakute tagajärjel kahjustatud riigile kuuluv elektritaristu, mis asub väljaspool kontserni tegevuspiirkonda.

„Kontserni tegevusteks on saadaval piiratud toiteallikas, mis on esmatähtsate teenuste ja kohalike kogukondade jaoks vajalike kriitiliste seadmete jaoks. Sellest tulenevalt on tootmine kontserni tegevuses ajutiselt peatatud. Insenerid hindavad praegu elektritaristule tekkinud kahjusid ja hindavad tootmisseisaku perioodi remonditööde käigus,“ teatas Ferrexpo.

Kontsern kinnitas, et tal on piisav kogus oma tooteid, mis on hetkel transiidis või laos, et täita oma eeldatavaid müügimahtusid. Seda eeldusel, et grupi käsutuses on logistikakoridorid.

Ferrexpo tegevus on varustanud ülemaailmset terasetööstust üle 50 aasta ning 2021. aastal tootis kontsern 11,2 miljonit tonni rauamaagi graanuleid, mis teeb Ferrexpo maailma suuruselt kolmandaks graanulite eksportijaks ülemaailmsesse terasetööstusesse ligikaudu 9-protsendise turuosaga.

Ukrainas pakub ta tööd ligi 10 000 inimesele.

Ferrexpo aktsia oli tänase börsipäeva eel langenud poole aastaga ligi 48%, täna kukkus aktsia esimese poole tunniga veel 6,92%.